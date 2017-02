Un 4x4 a punt per a tot

Joan Carles Grau condueix des de fa tretze anys el jeep Mercedes classe G que, a més de dur-lo amunt i avall pel país, cada any serveix per donar un cop de mà als Reis d’Orient durant la cavalcada de Sant Julià

Abans, quan m’havia de comprar un cotxe, mirava els que eren potents i que cor­rien... ara vaig cap a allò pràctic, que vagi bé per a la vida familiar... El proper que em compri serà per dur els fills i els fills dels amics! Això sí, 4x4 segur”, resumeix Joan Carles Grau, director tècnic de la Mútua Elèctrica de Sant Julià i portaveu de l’Associació d’Entitats del Sector Energètic (AESE). Aquest amant confés del món del motor condueix avui, i des de fa tretze anys, el jeep Mercedes classe G –“el clàssic de línies rectes, que té un disseny de fa 35 anys”, detalla–, que a més de dur-lo per anar amunt i avall pel país, especialment per la seva pàtria laurediana, també serveix per donar un cop de mà quan cal. I és que en tractar-se d’un vehicle alt i fort i que té remolc, sol ser un dels fitxatges habituals dels Reis per a la cavalcada de Sant Julià. “Cada any dono un cop de mà als Reis i hi duc enganxada la carrossa”, explica. O quan hi ha una nevada contundent, com les de les darreres setmanes, si els veïns no poden sortir de casa, cap problema: s’ofereix a fer de taxista bon samarità si li ho demanen.



“Sempre m’han agradat els cotxes alts... a més, he portat de tot, fins i tot camions. Saps que tinc tots els permisos de conducció, fins i tot he dut un autobús?”, explica. Això del bus, però, té la seva conya. No és pas que Grau a l’època de joventut s’hagués dedicat a dur escolars en cap cotxe de línia per guanyar-se un extra... sinó que un any, amb sis amics, es van animar a comprar per quatre duros un autocar de l’empresa Nadal que ja ni passava la ITV. “El vam arreglar i vam decidir usar-lo per anar de vacances! I tots ens vam treure el carnet per poder-lo portar”, relata rient. Després de la posada a punt de l’autobús escolar, que va acabar transformat a l’interior com una autocaravana, van emprendre carretera avall... fins a València. I per què, cap a la terra de les flors i els tarongers? Doncs perquè justament aquella colla tenia festa pels volts del 19 de març, quan se celebra la cremà de les falles, i no van dubtar gens d’anar-la a veure en directe enfilats al bus. “Va ser molt divertit... i d’allà vam baixar fins a Torremolinos!”, recorda.



I com que el món del motor sempre l’ha tibat, amb menys de 18 anys ja tenia el carnet. “Però té una explicació: abans les autoescoles tancaven a l’agost i si complies la majoria d’edat llavors et permetien passar el permís abans i te l’entregaven quan ja tenies l’edat. A mi me’l van donar el dia del meu aniversari”, assenyala content.



Un endollable al 100% per la feina

Treballant a la Mútua Elèctrica el més natural és que Grau condueixi un cotxe d’empresa (és una furgoneta) 100% elèctric. Només hi veu punts a favor, d’aquest tipus de mobilitat: “Carreguem les bateries dos cops per setmana i té uns 150 quilòmetres d’autonomia, i el cost no arriba a l’euro cada 100 quilòmetres.”