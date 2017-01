JULIO PINTADO. El ciclista de l’equip Massi Kuwait Cycling Project fa cada any més quilòmetres dalt de la bici que no pas amb el cotxe. Tot i així, no li desagrada conduir el seu BMW X1, un tot terreny molt funcional.

Un ciclista amb motor Julio pintado amb el seu cotxe, un BMW X1. Fernando Galindo

Actualitzada 23/01/2017 a les 07:23

La passió per la carretera de Julio Pintado té poc a veure amb el motor. De fet, per a un ciclista com menys cotxes es trobi, millor. Ara, això no és obstacle perquè no li desagradi, quan cal, pilotar el seu BMW X1, un quatre per quatre. És un cotxe que tant li facilita anar amunt i avall en un país que pot patir fortes nevades com li permet portar la bici allà on calgui, perquè al portaequipatge hi cap perfectament. El que és clar és que no perd el cap per anar a fer revolts. “No soc un boig de la conducció. Per mi és un estri funcional. Sobretot conduir per ciutat ho intento evitar”, explica. De fet, explica que al cap de l’any fa més quilòmetres dalt la bici que amb el cotxe.



Potser aquesta relació gens passional amb el món del motor d’en Julio és fruit de les disputes freqüents entre alguns conductors i alguns ciclistes. Sovint tots dos vehicles han de compartir una calçada estreta que demana, per sobre de qualsevol altra cosa, precaució. En Julio, amb molta experiència a l’esquena, té clar com moure’s, tant quan té el rol de ciclista com quan té el de conductor. “Sempre hi ha algunes persones que van molt malament, que es mouen de manera inapropiada”, subratlla. I remarca que “si hi ha un perjudicat aquest sempre serà el que va dalt la bici”. Atribueix els incidents a la pressa que sovint tenen alguns conductors. “Moltes vegades et volen avançar i no respecten la distància mínima. Em fa ràbia sobretot quan tenen espai i igualment passen arran”, indica. “I un cop d’aire fort et pot tirar a terra!”, exclama. “És una qüestió de civisme i cultura”, reflexiona.



Ell personalment no ha patit cap accident important per culpa d’un cotxe, però sí que ha viscut algun ensurt. “Una vegada em vaig haver de tirar a la cuneta perquè el conductor que venia devia estar despistat i era una via d’únic sentit”, explica.



A Pintado li ha tocat fer molts viatges per carretera. És el que té el dia a dia d’un esportista com ell. A les curses de molts llocs d’Europa hi va sovint per carretera. Ara, com que són trajectes en col·lectiu, les anècdotes estan assegurades. Per exemple, ja se sap que quan es tracta de fer tirades llargues el cotxe et pot deixar tirat. Li va passar anant amb el cotxe d’un company, a poca estona d’arribar a la línia de sortida d’una cursa. Van haver d’avisar la grua i fer mans i mànigues per ser a temps al tret d’inici.



Sigui sobre dues rodes o sobre quatre, del que es tracta és d’anar fent camí.



El capritx de donar gas

Julio Pintado porta la potència a les cames però no li faria res, algun dia, provar com és això de donar gas a un cotxe d’alta gamma. Voldria tenir l’experiència de portar un cotxe de gran potència i posar-lo al límit. “No el voldria pas per passejar per l’avinguda Carlemany, sinó que l’agafaria en un circuit”, explica.