Emprenedoria en família

Carlos Mesas, auditor i assessor comptable de 27 anys, ha obert un negoci amb el seu germà bessó

Actualitzada 13/02/2017 a les 07:34

Qui ha dit que la família i la feina no s’han de barrejar? És cert que no sempre succeeix, però de vegades la mescla funciona de meravella. N’és una prova l’auditoria i assessoria comptable i fiscal Mesas Trigo, de la qual són socis el Carlos i el Jaime Mesas. Es tracta de dos germans bessons de 27 anys, un graduat en Administració i Direcció d’Empreses i l’altre en Dret, que ara en fa dos van decidir unir el seu coneixement i experiència per emprendre junts.



Parlem amb el Carlos, que ens explica que l’emprenedoria i el món dels negocis els venen de família. És per això que no resulta gens estrany que després de treballar en algunes empreses a Barcelona tornessin a casa per engegar el seu propi negoci. El Carlos està especialitzat en auditoria i comptabilitat i el Jaime en tributació, de manera que junts formaven, i formen, un bon tàndem professional. “Ens compenetrem moltíssim”, assenyala.



Sembla que, a més, els germans Mesas han agafat un bon moment. “A Andorra la legislació en matèria fiscal, comptable o d’auditoria està molt verda”, afirma. Això, i que el Principat “sigui un dels països més competitius en l’àmbit fiscal a Europa”, els assegura la feina. En tenen tanta que l’oficina on van començar els ha quedat petita i ara fa poc s’han traslladat a una de més gran. A més, el Carlos comenta que des que van obrir el negoci no ha fet pràcticament vacances. “Treballar per a un mateix comporta molta responsabilitat i estar molt pendent”, apunta. No és, per descomptat, dels que desconnecten el telèfon mòbil al vespre quan arriben a casa i, explica, quan ha calgut atendre trucades urgents de feina a hores intempestives no li han caigut pas els anells. Cobertura plena els 365 dies de l’any les 24 hores del dia, doncs. “Tenim clients estrangers i valoren molt que estiguem sempre operatius”, explica l’auditor.



Amb una manera d’expressar-se pròpia d’algú amb experiència i amb vestit i corbata, quan un parla amb aquest emprenedor se li pot oblidar que està davant d’un jove de 27 anys. Potser és per això que cap client s’ha fet enrere o n’ha desconfiat per aquest motiu.



Fora de l’oficina, això sí, el Carlos es treu el vestit i passa a ser un noi corrent, de la seva edat, a qui li agrada l’esquí, la platja i també el golf.