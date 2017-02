Cristina Rodrigues, encampadana de 24 anys, és publicista

Una creativa 2.0 La Cristina Rodrigues, a la seu del Coworking. Cinta Audí

Actualitzada 02/02/2017 a les 21:01

Una fusió de creativitat i digitalització. Aquest és el resultat de la car­rera que fa uns anys ha emprès la Cristina Rodrigues, una encampadana de 24 anys llicenciada en publicitat, relacions públiques i comunicació amb les coses clares. Des de fa uns mesos va decidir establir el camp base a Andorra, després de sis anys vivint la intensitat del dia a dia de Barcelona i d’haver fet el cop de cap perquè el cos li demanava un canvi de vida. La decisió suposava, a priori, haver de deixar la feina en una agència de publicitat i màrqueting de la capital catalana i recomençar de zero al Principat... però les coses van acabar anant rodades. “Quan els vaig comunicar que marxava a Andorra em van oferir un acord perquè no volien que em desvinculés de l’empresa: em van proposar que em fes autònoma i treballés des d’aquí”, explica. I dit i fet. Avui la seva oficina la trobaran en un dels locals que l’espai col·laboratiu Coworking té habilitats en una de les plantes de la tor­re de Caldea.



La seva feina com a executiva de comptes es basa, principalment, a donar un cop de mà a les empreses per fer el pas cap a la digitalització en un moment en què l’era virtual sembla que ho vol arrasar tot. “Em moc en l’àmbit de les xarxes, estratègies digitals, fer el pas de tenir web o de començar a vendre per internet”, detalla. I a Andorra, com veu el mercat? Hi albira molt camp per córrer però també constata com aquí hi ha cert recel a fer el pas cap al 2.0. “A algunes empreses els costa veure’n la necessitat”, diu.



La Cristina, però, té un altre projecte entre mans que, no amaga, és la nineta dels seus ulls. Es tracta de Col·lec, una iniciativa formada per una desena de persones pluridisciplinàries (i d’aquí, vuit socis, entre els quals ella i un altre jove andorrà) que va començar fa tres anys i que idea instal·lacions interactives en l’àmbit de la cultura. El Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), per exemple, és un dels seus clients. “Som un estudi d’experiències que fa projectes sorprenents i el componem gent de tot el món formats en diferents àmbits, des de desenvolupadors de software fins a interioristes o enginyers industrials”, defineix.



En deu anys, amb 34, dibuixa un futur amb la seva pròpia empresa i Col·lec, alhora, rodant bé. També havent picat força pedra i en aquest pas, precisament, es troba immersa.