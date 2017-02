3, 2, 1... càmera i acció!

Anna Ginestà és membre del jurat del festival Ull nu

Una càmera de vídeo, una de fotografia, o un ordinador. A l’Anna Ginestà li encanta trastejar tot el que tingui tecles o botons. Sempre ho havia sabut, però fins dues setmanes abans de fer la preinscripció a la universitat no es va rendir a la seva passió. Va ser aleshores quan va decidir canviar l’opció d’estudiar Economia per la de Comunicació Audiovisual. Quatre anys més tard, i gràcies al seu coneixement i experiència, serà un dels membres del jurat del Festival Ull Nu, que se celebrarà del 14 al 18 de febrer a la capital del Principat. Andorrana de naixement, l’Anna ha viscut tota la vida a la Seu d’Urgell. Al començar la carrera, però, va haver de fer les maletes i marxar a Tarragona, on ara es troba realitzant el treball de final de grau. “És un projecte audiovisual sobre cinc pobles deshabitats de l’Alt Urgell”, comenta la jove de 21 anys. Arrelada a la terra, allí ha treballat a Ràdio Seu, primer fent un programa de cançons populars que havien estat plagiades, i després fent d’auxiliar de ràdio. També ha passat per Andorra Televisió, on va aprendre molt fent les pràctiques de la carrera. “El món dels mitjans de comunicació m’atrau molt, crec que acabaré fent un màster de periodisme”, explica. Malgrat això, l’afició pel cinema, els guions i els diferents corrents estètics cinematogràfics, no la perd. I prova d’això és que és una habitual dels diferents festivals de cinema, inclòs l’Ull Nu, del qual ara en serà jurat. “Veuré el vessant crític dels festivals, com es mouen aquestes coses, què és el que es valora... fins al moment només hi he assistit com a espectadora”, assenyala l’Anna, que es mostra molt contenta per haver estat seleccionada. Diu que li agraden les pel·lícules de drama i acció i que d’entre tots els directors es queda amb Quentin Tarantino.



Per damunt del cinema, però, el que consumeix habitualment l’Anna són sèries. Ara, per exemple, compagina Homeland, Anatomia de Grey i Mr. Robot. I si n’ha de recomanar alguna, no en té cap mena de dubte: Breaking Bad. “És la que més m’ha atrapat, perquè és molt completa”, argumenta.



I fora de l’àmbit audiovisual, quines són les seves aficions? Com a bona andorrana-urgellenca, esquiar i fer excursions per la muntanya. Ah, i d’aquí a poc podrà afegir a la llista el running, un esport de moda al qual “m’estic intentant aficionar”.