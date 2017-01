Emprenedoria a la genètica

Erica Armengol, de 32 anys, és assessora econòmica i té el seu propi despatx des de fa tres anys

Tenia 29 anys i feina en una empresa de consultoria econòmica, però era un bitxo rar entre els seus. Pares, padrins, amics propers i parella eren autònoms, una genètica que també li bullia dins i que va canalitzar obrint el seu propi despatx d’assessoria (comptable, fiscal i empresarial). Erica Armengol fa tres anys que capitaneja aquest projecte, Sigma Economistes. De sempre que tenia clar que treballaria per a si mateixa i s’hi va llançar quan en l’àmbit personal les circumstàncies l’afavorien i en l’àmbit professional era un bon moment. “T’hi has d’atrevir. Sempre hi haurà una cosa o altra que