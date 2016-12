Ment oberta i llibreta a punt

La canillenca Raquel Espunyes, amant dels viatges, estudia un postgrau a la City, University of London

Les festes de Nadal l'han tornada a casa, però només uns quants dies. Tot i que Canillo és el seu “camp base”, no és gens fàcil de trobar-la a la parròquia. Els últims anys (ara en té 24) els ha passat a fora, ja sigui per estudis o per materialitzar la seva passió: viatjar. Ara mateix la destinació per a un any sencer és Londres, on estudia un postgrau a la City, University of London. Amb una beca de Crèdit Andorrà ha iniciat una formació en periodisme internacional perquè pensa que això la podrà omplir. Ve de fer la carrera