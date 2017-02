Cristina Llovera s'enfronta al test de Proust

L'atleta respon les preguntes del test de personalitat

Cristina Llovera Cristina Llovera, atleta. Xavier Pujol

Actualitzada 06/02/2017 a les 07:42

Principal tret del seu caràcter?

Competitiva.



Què espera dels amics?

Els que saben la vida que porto, que em facin costat sempre.



El seu principal defecte?

Impulsiva.



El seu ideal de felicitat?

No tinc cap ideal, intento viure el dia a dia i constantment m’encanta somriure.



Quina seria la seva major desgràcia?

Desgraciadament en menys de vuit mesos he perdut dues persones molt importants a la meva vida, així que desitjo que no passi més. Tinc molt respecte a la mort i a les malalties.



Un país on voldria viure?

Andorra 100%.



El seu color favorit?

Turquesa.



El seu escriptor favorit?

Pep Marí (psicòleg).



Un heroi de ficció?

La Pantera Rosa.



Els herois a la vida real?

El principal, Albert Llovera [el seu pare]. Per mi els herois són els que cauen i s’aixequen sense pensar-s’ho, i aquells que sense tenir res a l’abast han aconseguit brillar gràcies al sacrifici, constància i perseverança.



El seu nom preferit?

Chlöe.



Què és el que més odia?

Les lesions, les malalties, les mentides i la falta de respecte de tot tipus.



Com li agradaria morir?

Sabent que he aprofitat la vida al 100% i que he aconseguit el que m’he proposat.



El seu estat d’ànim actual?

Molt bo, malgrat la lesió que arrossego des de fa set mesos. No em dono per vençuda.