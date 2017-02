Irineu Esteve s'enfronta al test de Proust

L'esquiador de fons respon les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc treballador i sincer.



Què espera dels seus amics?

Que m’ajudin en els moments en què els necessito.



El seu principal defecte?

Soc poc puntual.



La seva ocupació preferida?

Els cotxes, les motos... tot el que tingui motor.



El seu ideal de felicitat?

Poder dedicar-te al que et fa feliç.



Quina seria la seva major desgràcia?

Fracassar per no haver fet tot el possible.



El seu color favorit?

El lila.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



Un heroi de ficció?

L’inspector gadget.



Els seus herois a la vida real?

Els meus pares i tothom qui treballa dur.



El seu pintor favorit?

Kandinski.



Quin hàbit aliè no suporta?

Que et diguin una cosa i pensin una altra.



Quins defectes li inspiren més indulgència?

L’egoisme.



Una figura històrica que odia?

Franco.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Talent.



Com li agradaria morir?

Fent el que m’agrada.



El seu estat d’ànim actual?

Reflexiu.



El seu consell?

Gaudir del moment tant com puguem, perquè d’aquí a poc potser ja no hi som.