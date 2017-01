Ferran Teixidó s'enfronta al test de Proust

El corredor de muntanya respon les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Lluitador.



Què espera dels seus amics?

Confiança.



El seu principal defecte?

Massa competitiu.



La seva activitat preferida?

Sentir la natura.



El seu ideal de felicitat?

Seria estimar i sentir-me estimat.



Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre els meus fills.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



Quin és el seu color preferit?

Taronja.



La flor favorita?

L’orquídia.



Un heroi de ficció?

Superman.



El seu músic preferit?

La natura.



Quin és l’hàbit aliè que no suporta?

Fumar.



Què és el que més odies?

La hipocresia.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Volar.



Com li agradaria morir?

Sentint-me viu.



El seu estat d’ànim actual?

Motivat.



Quins defectes l’inspiren més indulgència?

Els defectes que no es reconeixen.