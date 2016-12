Blanca Aracil s'enfronta al test de Proust

La ciclista de BTT respon les preguntes del qüestionari de personalitat

Actualitzada 16/12/2016 a les 18:51

Principal tret del seu caràcter?

Treballo per aconseguir el que vull.



Què espera dels amics?

Que em siguin fidels, saber que puc confiar-hi.



El seu principal defecte?

Soc molt, molt, tossuda.



La seva activitat preferida?

Fer bici i esquiar.



El seu ideal de felicitat?

Viure assumint reptes, aconseguir objectius que em proposi viatjant i fer el que m’agrada.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que li passés alguna desgràcia al meu germà.



Un país on li agradaria viure?

Nova Zelanda.



El seu color favorit?

No en tinc cap en especial, però el blau m’inspira i em calma.



La flor que més li agrada?

La grandalla, és diferent.



Un heroi de ficció?

Atniss Everdeen [Jocs de la Fam] pel seu paper de dona preparada per afrontar qualsevol cosa per protegir la seva germana i tenir la valentia de tirar sempre endavant.



El seu músic preferit?

Lorde.



Quin hàbit aliè no suporta?

L’hàbit d’algunes persones de penjar a les xarxes socials absolutament tot el que fan, estats absurds o criticant la gent, em molesta.



Què és el que més odia?

La mentida.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

La saviesa.



Com li agradaria morir?

No és una cosa que em plantegi sovint, però si puc triar, de velleta fent bici.