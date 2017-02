Dalt del quad, tots els camins porten a Santiago

Albert Coma, el president de la Federació Andorrana d'Esquí i empresari, és un amant dels quads

És el president de la Federació Andorrana d’Esquí i propietari de Cafè el Conseller però durant el temps lliure va més enllà del que seria obvi. Sovint deixa els esquís aparcats i la cafetera de cap per avall per explorar camins a sobre d’un quad. “És la meva afició. Un cop l’any marxem amb dos amics uns quinze dies i fem una ruta. Ja hem recorregut la majoria dels camins que porten a Santiago de Compostel·la, per exemple. L’objectiu no és tant cór­rer, sinó fer turisme”, explica.