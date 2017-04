Lluís Canal: infectat de tinta

Un perfil del llibreter

Lluís Canal (Alt Urgell, 1938) reconeix que està infectat per la tinta des de ben petit. I tot i que una llarga primera part de la vida professional la va dedicar als números, al sector bancari, la segona ha estat marcada per la lletra, per les pàgines dels llibres que ha aconsellat, venut, despatxat, en tres dècades de Sant Jordi, els que ha passat darrere el taulell de La Llibreria. “Mireu, m’havia agradat tant llegir, des de sempre, que un dia vaig entrar aquí a comprar llibres i em vaig acabar quedant amb la llibreria.” Ho diu mig rient mig