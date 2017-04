Efrem Roca: la música i la fera

Un perfil del director artístic i coordinador general de l'Andorra Sax Fest

Efrem Roca és també un noi del Poble Sec a qui la vida va portar pel camí de la música. Bé, més que cap destí intangible o vocació il·luminada, qui el va empènyer va ser un pare de caràcter inconformista i idees avançades per aquella Barcelona que s’encaminava al postfranquisme: Efrem va néixer el 1973, segon de cinc germans que van arribar al món a intervals d’un per any. Més endavant naixeria una sisena, però ja després d’un parèntesi més llarg. Com sigui, Jordi Roca era home fruit de la desastrosa època en què va viure, que potser no havia