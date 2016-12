Edgar Montellà s'enfronta al test de Proust

El pilot de cotxes respon les preguntes del qüestionari de personalitat



Principal tret del seu caràcter?

Sóc una persona molt exigent amb mi mateix. Si em marco un objectiu no paro fins a aconseguir-lo.



Què espera dels amics?

Que em facin costat quan més els necessito.



El seu principal defecte?

De vegades ser massa exigent pot convertir-se en un defecte. A banda d’això, soc molt controlador. No suporto la incertesa.



La seva activitat preferida?

El món de l’automobilisme. A grans trets, la gasolina.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que li pugui arribar a passar qualsevol cosa al meu fill.



A quin país li agradaria viure?

Andorra. No el canviaria.



El seu color favorit?

És un tricolor, blau taronja i blanc.



