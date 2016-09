Ell i el seu Volkswagen escarabat 1.303 S conformen un tàndem perfecte. Encantat amb el primer que va tenir quan es va treure el carnet, ara ha volgut tornar als orígens.

L'escarabat que vola el xef d'el celler d'en toni al costat del seu Volkswagen escarabat 1.303 S. Xavier Pujol

Actualitzada 18/09/2016 a les 08:14

Que Ramon Sasplugas s’acabaria comprant fa un any un Volkswagen escarabat 1.303 S no ha estat fruit de la casualitat. Amb 18 anys acabats de fer va aprendre a conduir amb un d’exactament igual de segona mà (de color blau cel, això sí), que es va comprar a mitges amb el pare. “Ens el va vendre un senyor gran per 250.000 pessetes!”, xifra amb exactitud. Ara, i després d’anys de recerca un cop va jubilar aquell primer 1.303, ha tornat als orígens i volta orgullós per Andorra amb el seu company de viatge de línies corbes.

Per què, precisament, aquest un altre cop? Perquè li agraden els escarabats –sempre n’ha estat un gran fan– i perquè li recorda els temps en què amb els amics feien una mica (força) l’animal enfilats en el que va ser el primer vehicle de Sasplugas. Amb el cuca, expressió que empra per referir-s’hi, va fer unes bones derrapades sobre la neu en circuits improvisats pel país, aprofitant la tracció del darrere del cotxe. “Amb el Conrad i el Jaume, dos bons amics, dèiem que en lloc d’anar al circuit de Paul Ricard [famós a França i que rep el nom de l’empresari de les begudes Ricard] aquí fèiem el Pal Ricard... i quan nevava ens fèiem un fart de fer voltes cadascú amb el seu cotxe i ens quedàvem sobre dues rodes!”, riu. Només pensar-hi de nou, esclafeix a riure. Ara, passats els anys, ja es pot explicar: alguns dels trajectes de joventut que els encantava traçar després d’una bona nevada eren el que transcorre pel centre històric d’Andorra la Vella i al pàrquing de Grau Roig. “Vinga a derrapar!”, recorda. Però, és clar, quan un corre massa i fa animalades algun dia té algun ensurt. Ell en recorda dos: en un ral·li per la zona del cap del car­rer, una nit de campanya electoral es va literalment menjar un dels cartells electorals de ferro i... apa, tot el lateral aixafat. “Vam entendre que ja era hora d’anar a dormir... quin disgust vaig tenir!” Encara ho té gravat, com la pinya que es van clavar contra una congesta de neu quan, al revolt del Canaro, van voler fer-se els “chulos” corrent una mica més de compte. Aquell cuca també va celebrar a Canaletes, vestit de dalt a baix amb les banderes del Barça i catalana, la primera Copa d’Europa dels blaugrana. Ara el nou, si no passa res, serà el cotxe amb què començarà a conduir el fill de Sasplugas, ja que li arriba l’hora de treure’s el carnet.

Al garatge del xef d’El Celler d’En Toni, però, dormen junts l’escarabat i un BMW X3 adquirit no fa gaire. “És de segona mà. Ja n’havia tingut un d’igual i com que em va anar bé i va sorgir l’oportunitat amb el mateix model, em vaig decidir”, diu. Els combina tots dos per rodar pel país.