Ja tenim guanyadors del concurs 'Un estiu per emmarcar'

Les fotos de Marià Garrido, Àlex Rey i Montse Muñoz s'han erigit guanyadors entre la vuitantena d'imatges participants

Actualitzada 16/09/2016 a les 20:54

El jurat de DMG ho ha tingut difícil per escollir els guanyadors de la segona edició del concurs de fotografia 'Un estiu per emmarcar'. D'entre les més de vuitanta imatges rebudes durant els darrers dos mesos, finalment s'han endut premi les que signen Marià Garrido, Àlex Rey i Montse Garrido. El jurat n'ha valorat especialment la seva composició i missatge.



La fotografia guanyadora del primer premi ha estat la del Marià Garrido, de Barcelona, que va captar una espectacular posta de sol mentre uns pescadors treballaven al llac Victòria de l’Illa Mfangano (Kenya). S’emporta una entrada a Inúu per a dues persones i un tractament al centre termal, també per a dues persones, de 30 minuts de durada.



D'altra banda, un salt a una de les basses del Coll de Nargó davant el públic li han valgut a l’Àlex Rey, de Sant Julià de Lòria, el segon premi. Es tracta d’un sopar per a dues persones valorat en 100 euros al restaurant del país que esculli.



I l’imponent paisatge de les Torres Vajolet, al massís del Catinaccio, a Dolomites (Itàlia), ha estat premiat amb el tercer premi. La Montse Muñoz és l’autora de la imatge i s’endú una entrada per a dues persones per anar a Caldea.



DMG agraeix a tots els fotògrafs la participació al concurs. N'hi haurà més, així que estiguin atents.