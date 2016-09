“A la meva boda índia érem uns 200”

Ha passat les vacances a Cambrils amb la família. Els viatges llargs els deixa per a d’altres èpoques de l’any.



Els seus estius de petit es dibuixaven a...

La Bretanya francesa perquè la mare és d’allà. Ens enviaven dos mesos amb els avis... tornava i només parlava francès!



Com eren aquells dies?

Molt xulos. De mar, vaixell, pescar... ara, el viatge era una excursió de gairebé dos dies.



És de viatjar, ara de gran?

Solem fer un viatge gran cada dos anys, però no a l’estiu. Per exemple, enguany per Tots Sants anem a Dubai.



Justament per Tots Sant, dedicant-se al sector funerari?

Ens ho combinem amb la