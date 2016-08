No sé de què em serveix que em posin el meu millor vestit i em maquillin com una pepa si després t’has de quedar quiet i callat tota l’estona, garratibat com el pal d’una escombra, mentre són els altres els qui gaudeixen de l’esdeveniment. Però per sort ja se n’han anat i ara tinc una estoneta per estirar les cames, si puc, perquè m’han quedat tots els músculs entumits. A veure, primer una cama, després l’altra, un petit impuls amb els braços, un parell de flexions, i... sí, ja està, com nou. Més en forma que mai. Fins i tot