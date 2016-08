“Hollywood no és per a tothom”

Daniel Arellano. 25 anys, viu a Andorra la Vella, ha estudiat cinema a Barcelona i actualment treballa en el món audiovisual. Creador de la sèrie ‘Art de garatge’ i l’espectacle ‘Clown Palace’

A banda de la feina diària a Pyrénées en la secció de màrqueting fent projectes audiovisuals, aquest estiu torna amb Clown Palace i grava la segona temporada d’Art de garatge.



Té temps per a tot? Els temps es busca i, vulguis o no, es troba. És com la sort, no l’has d’esperar que vingui a picar a la porta de casa teva. Has d’anar perseguint els somnis.



Com va trobar feina en el món de l’audiovisual? Així, picant pedra. Després de cinc anys estudiant cinema a Barcelona vaig passar-me un any a la K-tuin de dependent. Jo buscava una feina relacionada amb l’audiovisual i va sorgir això, que era una oportunitat molt engrescadora.



Com passa els estius una persona dedicada a l’audiovisual? Potser que comenci parlant de l’hivern. És una època més íntima, de creativitat, i l’estiu és per gaudir. Basant-me en aquesta premissa, aquest any tiro endavant Clown Palace i estic preparant el rodatge de la segona temporada d’Art de garatge.



Sí! Però això es basa a preparar-ho bé a l’hivern i després tenir un estiu productiu.



Afortunadament, faig horari d’oficina, així que els caps de setmana baixo a veure els amics.



Sempre intento fer viatges en què pugui compaginar la vida professional i l’oci. Així aprofito per conèixer la cultura del lloc i a més enriqueixo l’agenda de contactes, que en el món audiovisual és molt important. Aquest estiu, però, no he anat enlloc perquè el volia dedicar a treballar. I també per cuidar els contactes, que s’han de mimar.



Per dedicar-se al cinema, és obligatori marxar del país?

És un tema especial. A banda que és la meva passió, tenim un avantatge aquí, que no existeix una indústria formalitzada. Va a favor dels creatius que estem pujant perquè facilita les sinergies entre tots i a l’hora de crear és més productiu perquè ens coneixem. Depèn de tu si és fàcil o no.



Dels treballs que ha fet, quin és el que l’ha fet créixer més?

Vaig ser ajudant d’art a la sèrie Pop ràpid, del canal 33. Vaig conèixer tot l’equip i afortunadament molts d’ells estan en el món del cinema. Va ser una experiència molt enriquidora.



És d’aquells que li agradaria guanyar un Oscar?

La indústria cinematogràfica dels Estats Units té un sistema molt quadriculat i hi ha moltes altres sortides més engrescadores que Hollywood, que no és per a tothom.



Però per què no una Berlinale?

És una opció molt més palpable. Jo vull fer pel·lícules en l’àmbit professional amb la marca Andorra.





