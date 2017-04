L'Institut d'Estudis Andorrans inicia al Japó el recorregut per 'Geografies'

La proposta desplega cine, xerrades, exposicions i tallers per apropar la cultura nipona

Jordi Guillamet, director de l’IEA, i Albert Padrol, editor del segell de viatges Altaïr, són amics i residents a Ordino, com es diria en aquell popular concurs televisiu. L’amistat els fa compartir sopars, amb sobretaula on es dediquen a arreglar el món; en un d’aquests, se’ls va acudir que, en comptes d’intentar fer impossibles, millor l’intenten explicar. Així és com els dos impulsors de Geografies expliquen que se’ls va acudir aquesta iniciativa que es materialitzarà en una primera proposta, que entre el 9 i el 21 de maig i amb el suport del comú i la col·laboració de Casa Àsia