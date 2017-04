9.500 murmuris cap a Venència

El ministeri confia superar els 20.000 visitants de la passada edició, en un pavelló més visible

L’església de Santa Maria della Pietà, amb 111 metres quadrats de superfície i una alçada de tres i mig, és l’emplaçament escollit enguany pel ministeri de Cultura per allotjar el pavelló andorrà a la Biennal de Venècia. A vuit minuts a peu de la plaça San Marco i molt visible des del canal, segons va explicar la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles. Una particularitat, aquesta de la visibilitat, important per al ministeri, que enguany esmerçarà més esforços en la promoció del pavelló –ocupat pels Murmuris d’Eve Ariza–. El repte: superar els 20.000 visitants de l’edició passada, la protagonitzada per