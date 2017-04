Quimi Portet, cap de cartell del Jambo Street

Vint-i-tres grups del país i vuit bandes catalanes completen la proposta, que es consolida als carrers de la capital

Actualitzada 25/04/2017 a les 11:01

El Jambo Street, nascut a l’ombra de l’efímer Red Music, té més sort que el seu germà gran, que va desaparèixer després d’una única edició, i acaba de presentar el cartell de la nova edició, amb una trentena de grups i solistes que barreja la música que es fa a casa amb intèrprets emergents al panorama català però que amb tota probabilitat en poc temps pegaran fort.



Els organitzadors, Toni Colom i Oriol Vilella, han comptat en aquesta ocasió amb un pressupost lleugerament més elevat, 65.000 euros, dels quals la major part, 50.000, són aportats pel comú d’Andorra la Vella; 10.000 per Andorra Turisme i la resta, per patrocinadors privats, que també col·laboren en espècies.



Amb aquest punt de partida econòmic, Colom i Vilella han articulat un festival amb segell propi i que es pot permetre fer petites coproduccions i exhorta els participants a portar quelcom d’original: serà l’escenari, per exemple, de la reunió de V Columna, que gravarà disc en directe, i Punkers Love 80’s ha adaptat el seu espectacle de molts decibels al públic més tranquil i familiar, amb una versió unplugged dels temes. I al concert vertical, enguany Likantropika deixa pas a Landry Riba, que produirà també un espectacle ad hoc amb música i llums.



El Jambo obrirà el dijous, 29, amb una sessió de cinema a la fresca, a la plaça Guillemó, amb la projecció de Begin Again, dirigida per John Carney i interpretada per Keira Knightley i Mark Ruffalo. I tancarà diumenge a migdia, novament amb una sessió infantil, el Jambo Kids, al qual està convidat Jaume Ibars: reggae, pop i rock a mida dels petits. Entre els convidats forans, destaca la jove veu de Paula Valls, una manresana que està a punt de “donar la campanada”, augura Vilella, igual que la formació barcelonina Clementina. També desfilaran pels sis escenaris de carrer els músics que van quedar finalistes al concurs de cantautors de La Fada Ignorant i el guanyador, Sergi Blanch.



La nòmina d’actuacions es completa amb Shuffle Express, Komanem, Pali, The Laguards, Quim Salvat, Wood & Steel, Cynthia Lim i Àlex Bagaria, Think Twice, Lady Scarlett, Jam Acustica, Manu & The Vodkas, Migue Trio, I Ara Ke & Ginger, Copa Lotus, Noel Biniés, Cere vera, Ingmar, Love It, Latin Stride, Bluetonics, Vibrand, la Gross Band i sessió de corals.