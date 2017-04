Ariza última els treballs de 'Murmuri' per a la Biennal de Venècia

Demà començarà la instal·lació del pavelló a la ciutat italiana i el Govern afronta la cita amb expectatives màximes

Després d’haver treballat durant els darrers mesos de manera intensa, l’artista escollida per representar Andorra a la 57a edició de la Biennal de Venècia, Eve Ariza, ja ha modelat les més de 9.500 peces que conformaran l’obra 'Murmuri', amb què s’omplirà el pavelló andorrà. Aquest dimecres mateix començaran els treballs per a la instal·lació de tots aquests 'murmuris' per completar una obra que es podrà veure a partir de l’11 de maig, quan s’inaugurarà el pavelló andorrà.



Les expectatives per a aquesta edició són màximes, ja que tal com ha recordat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, si bé el pressupost que s’hi destina és similar al de fa dos anys, uns 200.000 euros, el pavelló andorrà ha "guanyat en situació" perquè es troba en un lloc molt més cèntric i "de pas", al palazzo Ca’Cappello Memmo, al gran canal. És per aquest motiu que, si bé ara fa dos anys la proposta andorrana va ser visitada per unes 20.000 persones, aquest any s’hi esperen moltes més.



Tant la ministra com la comissària de la Biennal 2017, Míriam Ambatlle, han destacat la importància de la participació en una cita com Venècia; d’una banda, segons Gelabert, per "mostrar el bon moment" en què es troba el món artístic del país i, de l’altra, perquè per a un artista ser a Venècia és "un dels reptes més grans de la seva carrera", segons Ambatlle.



La comissària ha destacat que la proposta andorrana és "ambiciosa" i n’ha destacat la seva "monumentalitat" pel volum de peces que s’instal·laran al pavelló. Aquesta instal·lació s’haurà de fer peça a peça fins omplir les parets del pavelló andorrà. En aquest sentit, també ha destacat que es tracta de l’obra "més gran" que ha fet l’artista, que ha treballat peça a peça per donar-li una forma diferent a cadascuna. Amb aquesta proposta, segons Ambatlle, Ariza continua la lluita contra "el consumisme excessiu de sons i imatges" i pretén "obrir els ulls sobre les derives de la societat consumista". També reflecteix les migracions humanes. La mostra vol ser "un oasi de tranquil·litat enmig del caos", en definitiva "un missatge humanista de comprensió mútua".



L’artista ha treballat amb modalitats de fang diferent i amb el foc, amb el qual els ha donat les diferents tonalitats de les pells dels humans del món. "Murmuris som tots i és la veu de la terra", ha dit. Manifesta que "no espera la glòria" sinó que el projecte faci reflexionar el públic, que "s'escolti perquè té coses a dir". Un dels principals reptes a què ha hagut de fer front és "el temps", ja que n’hauria necessitat més i ha hagut de treballar durant moltes hores al dia, la qual cosa, fins i tot, li va provocar una lesió. També ha destacat que ha comptat amb la col·laboració de moltes persones.



Pel que fa a la possibilitat que aquesta obra de l’artista es pugui veure a Andorra, la directora de Promoció Cultural i Política Lingüística, Montserrat Planelles, ha manifestat que és una "exposició feta expressament" per a Venècia i "impossible de reproduir a Andorra", tot i que una adaptació sí que sembla que serà possible.



Escultura de Laurence Jenkell

D’altra banda, la ministra de Cultura ha manifestat que, coincidint amb la mostra de l’artista Laurence Jenkell del mes de juny, el ministeri ha decidit adquirir una de les obres de l’artista, un caramel amb els colors d’Andorra, ja que va sorgir aquesta oportunitat quan es va començar a preparar la mostra, que es farà de manera conjunta amb el comú d’Escaldes-Engordany. El cost de l’obra és de 15.000 euros i inicialment estarà instal·lada a prop de l’Artalroc, tot i que després caldrà avaluar-ne la ubicació definitiva.