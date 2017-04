Un altre dels plats forts serà el concert vertical amb 'mapping' que ha creat especialment per a l'ocasió el músic andorrà Landry Riba

Quimi Portet presentarà nou disc al Jambo Street Music La consellera de Promoció Turística i Comercial del comú d'Andorra la Vella, Mònica Codina Comú d'Andorra la Vella

Actualitzada 24/04/2017 a les 19:58

La nova edició del Jambo Street Music, presentat avui, tornarà un any més a dinamitzar el Centre Històric d'Andorra la Vella amb concerts a l'aire lliure i gratuïts d'una trentena de formacions musicals, la majoria del país. El festival va ser creat fa quatre anys com a complement al Red Music Festival, i s'ha convertit en un esdeveniment per si mateix, tal com ha destacat des d'Andorra Turisme Enric Torres, que tot i que no dona per enterrat del tot el Red Music, ha confirmat que aquest any no es podrà recuperar, per qüestions pressupostàries.



Enguany el cap de cartell serà Quimi Portet, que presentarà el seu nou disc 'Os bipolar' en un format de trio, amb dues guitarres i una bateria. La cita serà el dissabte 1 de juliol a la plaça Guillemó, que enguany es converteix en l'escenari principal del Jambo, seguint l'aposta del comú per potenciar la dinamització del seu entorn. Un altre dels plats forts serà el concert vertical amb 'mapping' que ha creat especialment per a l'ocasió el músic andorrà Landry Riba per a la nit del divendres 30 de juny a la plaça de Sant Esteve. Pel que fa als artistes de fora, a banda de Portet, s'han triat bandes i veus emergents de Catalunya que "se'n sentirà a parlar en els propers mesos", tal com ha indicat l'impulsor del Jambo, Oriol Vilella. Alguns exemples són la jove cantant Paula Valls, el grup Clementina, o el guanyador del primer concurs de cançó d'autor de la Fada Ignorant, Sergi Blanch. El Jambo també acollirà el retorn d'una de les bandes pioneres al Principat, Quinta Columna, en un concert de retrobament que servirà per enregistrar un disc en directe.



Enguany, l'esdeveniment recupera el cinema a la fresca. Serà el dijous 29 de juny amb el film 'Begin again'. També es dona continuïtat al Jambo Kids, un espectacle dirigit al públic infantil però amb un grup de rock que tindrà lloc diumenge a la tarda.



L'aportació del comú d'Andorra la Vella s'ha incrementat enguany en gairebé 20.000 euros, arribant als 50.000, amb l'objectiu de poder portar grups més importants, tal com ha explicat la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina. Segons Codina, després de quatre edicions, el festival ja està consolidat en l'objectiu de dinamitzar el centre històric. Enguany, a més, s'ha fet coincidir amb l'inici de les vacances escolars, i s'ha fet una aposta per promocionar-lo a l'exterior a través del patrocini d'Estrella Damm, lligant-lo també amb la Ruta de la Tapa.