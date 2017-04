Diada: expectatives i interrogants

Els llibreters afronten una jornada molt incerta respecte a l’afluència de públic, després d’una setmana festiva a les escoles

“Si m’haguessin preguntat fa uns dies diria que les expectatives eren baixes, però per com va revifar la venda en els dos o tres últims dies ja no ho tinc tan clar.” Pamela Méndez (Idees) s’enfronta, com la resta de llibreters, amb incertesa a una diada de Sant Jordi que arriba després d’una setmana no lectiva als centres escolars i, per tant, amb moltes famílies havent-la aprofitat per agafar-se unes vacances. És una jornada que comença amb “expectatives amb interrogants”, confirma des de La Puça Anna Riberaygua. “Serà un Sant Jordi tranquil”, augura també Lluís Canal des de La Llibreria.

Com