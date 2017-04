El Martí i Pol premia Ruiz Feijóo en poema i deixa desert el recull

El jurat troba les obres presentades “irregulars” i recomana als autors llegir

Albert Ruiz Feijóo, d’Andorra la Vella, va rebre el premi, en la categoria de poema, de la vintena edició del concurs de poesia Miquel Martí i Pol, convocat per la Biblioteca Pública del Govern. Un certamen que enguany ha quedat desert en la principal categoria, la de recull. Els membres del jurat –Eva Arasa, Elena Aranda i Manel Gibert– van destacar que alguns dels reculls presentats són “força irregulars” i que “l’expressió de sentiments o conceptes a través d’una estructura, un contingut i un ritme no acaba de reflectir-se en els poemes”, encara que reconeixen que no els manquen qualitats