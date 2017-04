Ràfols presenta 'El xiscle de la sirena' i el Fiter i Rossell encara alguna incertesa

Actualitzada 21/04/2017 a les 10:58

Trets de novel·la gòtica barrejats amb trama pròpia de la literatura negra i, per rematar, una història de ciència-ficció. Així va presentar l’escriptor i periodista Robert Pastor El xiscle de la sirena, última narració premiada amb el Fiter i Rossell i signat pel també periodista Josep Maria Ràfols. L’últim a endur-se els 15.000 euros amb què el Govern ha dotat el premi fins ara: l’edició del 2017 es manté, però amb el guardó rebaixat a uns d’altra banda gens menyspreables 10.000 euros. Continuarà el ministeri de Cultura compromès amb el guardó? El president del Cercle de les Arts i de les Lletres, Joan Burgués, aprofitava l’acte de presentació, a La Puça, per suggerir que així sigui. La directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, li responia que l’edició de l’any vinent, la trentena, “està assegurada, la trenta-unena, no ho sé”, tot i que després va matisar que “la intenció que jo sàpiga és seguir amb la dotació”.



Com sigui, el que és una realitat de moment és aquest llibre, novament editat per la lleidatana Pagès, que arriba a punt per al Sant Jordi d’enguany. Una narració on es barreja algun assassinat, aparicions esporàdiques de l’arquitecte Antoni Gaudí i alguna altra del mític Giacomo Casanova, a banda d’una Barcelona que comença el creixement urbanístic en una trama que arriba fins a un futur més o menys immediat. Ràfols (Vilanova i la Geltrú, 1951) va treballar com a periodista en mitjans com El País i TV3.