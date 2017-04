L'Sdadv aconsegueix que tota l'hostaleria pagui els drets d'autor

La societat de gestió diu que tan sols ha trobat algun cas aïllat i justificat en què no s’ha abonat la factura per l’ús de contingut audiovisual

La Societat de Gestió de Drets d’Autors i Drets Veïns (Sdadv) ha aconseguit que pràcticament el cent per cent dels negocis del sector de l’hostaleria –hotels, restaurants, bars i cafeteries– abonin la factura per l’ús de material audiovisual, és a dir, pels televisors que tenen als establiments. Només hi ha pendents factures en “casos molt aïllats i per situacions personals concretes, molt específiques”, va explicar al Diari l’actual coordinadora de l’ens, Anna Ubach, qui agafa el relleu de l’anterior directora, Cristina Puigcercós. Així, els 643 usuaris que estan pagant la factura, segons les dades que va facilitar el ministre de