Morell juga a les endevinalles

Antoni Morell té quelcom de juganer. Aquest vessant el plasma a ‘Passaport sense nom’ (Anem Editors), un recull de retrats –esbossos, puntualitza, que també és home d’exactituds– publicats a ‘Andorra 7’ als quals ha afegit una trentena més de recents.

orell jugava ahir en camp propi i reunia, en terreny massanenc, un bon auditori al teatre de les Fontetes, on s’aplegaven bona part dels seus retratats, pràcticament tots gent del país, amb una única excepció forana: el crític i comissari d’art Joan Gil Gregorio, que s’afegeix a una nòmina on també hi ha Marc Forné, Casimir Arajol, Òscar Ribas, Lídia Armengol, Joan Massa o Simó Duró. Això entre els últims retratats. Els de la primera fornada –la que es va publicar originàriament al setmanari dirigit precisament per Forné– estan encapçalats pels Coprínceps Giscard d’Estaing i Joan Martí Alanis, esbós doble