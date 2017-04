Taller formatiu de la Fundació ONCA sobre construcció d'instruments

Es construiran instruments a partir d'elements domèstics per entendre com funciona l'acústica a través d'exercicis rítmis i d'improvisació

Actualitzada 18/04/2017 a les 11:24

La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, ha organitzat per al dimarts 2 de maig, a l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, el tercer taller formatiu de la temporada 2017, titulat 'Sona com sona'. Serà a càrrec de Pep Gol, animador musical, membre del grup de jazz La Vella Dixieland i especialista en tallers creatius per a totes les edats.



Els tallers estan oberts als membres de la Jonca, als alumnes i als professors de música, i a totes les persones interessades a aprofundir els seus coneixements en matèries i tècniques musicals i artístiques. 'Sona com sona' és el primer cop que es programa dins la temporada de la Fundació ONCA, que enguany ha previst quatre activitats diferents. El 28 de gener passat es va fer el taller de presència escènica, i el 30 de març, el de percussió corporal.



El taller 'Sona com sona' se centra en la construcció d’instruments a partir d’elements domèstics per entendre com funciona l’acústica (vibració, amplificació i afinació) a través d’exercicis rítmics i d’improvisació. S’oferirà una classe magistral per al professorat (de 15 a 17 hores), un taller dirigit a l’alumnat de 8 a 11 anys (de 17.45 a 18.45 hores) i una sessió dirigida als alumnes a partir de 12 anys (de 19 a 20 hores). Cada participant ha de portar una ampolla petita d’aigua i una de gran, buides.



Segons Pep Gol, “malgrat la complicada aparença de la majoria dels instruments musicals, els principis acústics pels quals funcionen són relativament senzills. Treballant amb materials quotidians, podem entendre com el so el produeix una vibració, veure com es pot amplificar amb una caixa de ressonància, relacionar el registre d’un instrument amb la seva grandària i conèixer com s’agrupen els instruments en diferents famílies. Utilitzarem aquests conceptes per experimentar i construir-nos alguns instruments senzills que ens permetran entendre el funcionament dels instruments tradicionals”.