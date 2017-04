Les bandes de saxo prenen els carrers de la capital per iniciar el cinquè Sax Fest

Actualitzada 15/04/2017 a les 07:05

Inici de la cinquena edició del Sax Fest, amb una jornada que es desenvoluparà als carrers de la capital, el Walking Street Music, un concurs que es va iniciar el 2015 i que continua enguany, amb la participació de tres formacions que es troben entre el bo i millor: 101 Brass Band, arribada de les Illes Canàries; Charanga Los Mataos i Xalecos Street Band.

El públic podrà seguir els músics itinerants a partir de les 12.30, amb un concert de presentació d’Artistes del Gremio (formació que no competeix) per l’Avinguda Meritxell. El concurs pròpiament s’iniciarà a les 13.15 hores, amb un concert de presentació de les bandes a la plaça de la Rotonda. La fase itinerant del certamen es desenvoluparà entre les 16 i les 18 hores, també per Meritxell. La final, amb actuacions entre les set de la tarda i les nou de la nit, a la plaça Guillemó.

El gruix, però, de les activitats incloses al programa d’aquesta cinquena edició del certamen, es desenvoluparà a partir de dilluns. Hi haurà el concurs de solistes, que porta a la capital instrumentistes d’arreu (llocs com Japó o Austràlia), a banda del certamen infantil, que enguany s’afegeix a la programació. El Sax Fest servirà de marc per a la celebració del congrés internacional de The Baritone Institut. I a banda dels tallers i activitats formatives per als participants inscrits, el cartell desplega també una àmplia oferta de concerts oberts al públic (i de franc) tots els vespres.