“Avui s'està esborrant el sentit de l'humor, s'està desdibuixant”

Serà un dels convidats al saló del còmic massanenc, que enguany dedica molt espai als autors autòctons. I acaba de passar per la fira del llibre infantil de Bolonya

Xavi Casals (Escaldes-Engordany, 1983) forma part de la fornada recent d’il·lustradors i dibuixants que empeny amb força el país. Ara mateix, amb dos llibres a la palestra de cara a Sant Jordi: Torna’m la cua, amb textos de Txema Díaz-Tor­rent (Editorial Andorra), i L’art de Xavi Casals. 2007-2017, una mena de book autoeditat dels seus treballs més personals, els que acaba de presentar a la Fira del llibre infantil i juvenil de Bolonya.



Què significa per a un autor que busca consolidar-se una fira com aquesta?

És una de les fires més importants del sector al món, professional, on ja feia anys