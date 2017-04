La mostra d’il·lustracions inaugurada a Les Fontetes homenatja la música

Trenta dibuixants i un grapat de melodies, tots sonant a l’uníson per homenatjar un instrument: el saxo. És el menú de la mostra Sax Inspiration, que es desplega a la sala massanenca de Les Fontetes i que serveix d’aperitiu per a dues cites que protagonitzaran la setmana vinent –amb permís de Sant Jordi i el drac–: el Saló del Còmic, de divendres 21 a divendres 23, i el cinquè SaxFest, que arrenca ja aquest dissabte, amb el Walking Street Festival pels car­rers de la capital i s’allargarà amb activitats per a músics i concerts oberts al públic a partir de

#1 SaxPensions

(13/04/17 11:26)