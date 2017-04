Actualitzada 13/04/2017 a les 06:51

BENCAMP. El Cor Rock d’Encamp posa en marxa una campanya de micromecenatge a través de Verkami, per aconseguir fer un intercanvi musical als Estats Units. El grup, que està format per 45 nois i noies, vol viatjar a Nova York del 17 al 23 de juny per trobar-se amb un dels millors cors infantils dels Estats Units, el Young People’s Chorus of New York City. A més, tenen previstes dues actuacions.