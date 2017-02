Territori d'animació

A ‘Prison Skin’, videoclip de presentació del nou disc de Persefone, s’alia molt de jove talent de casa: al musical s’hi afegeix la concepció artística i execució d’una producció del complicat món de l’animació. El signen Carol Garrido i l’estudi Dead Flag.

Garrido (o Carrie on Art, que és com signa), jove il·lustradora i dissenyadora gràfica, ja s’havia apropat al terreny del videoclip musical, signant un storyboard per al que Àlvaro Rodríguez-Areny va fer per a Nami. Ara es va incorporar al projecte de Persefone, una altra banda de metal del país de la qual es confessa seguidora irredempta. Així que la proposta li va venir com anell al dit. Tot i que, va reconèixer, li venia al damunt una feinada. Una quantitat ingent de treball, la de produir animació –un territori no gaire explorat a l’incipient audiovisual patri–, que va compartir