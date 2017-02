Machado, a ritme de 'bakalao'

Diuen que són aquí –no al món, sinó a l’escena musical– per molestar. Las Bistecs defineixen la seva proposta artística com ‘electrodisgusting’ i la seva filosofia personal com ‘chochocentrismo’. “Encara ens critiquen poc”, atorguen. Però s’han fet virals.