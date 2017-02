Persefone presenta disc amb un vídeo d'animació

La producció, concebuda i executada íntegrament a Andorra, té la part artística signada per la il·lustradora Carol Garrido

Prison Skin, de Persefone Un vídeo d'animació fet íntegrament a Andorra

La banda andorrana de metal Persefone comença a promocionar per les xarxes socials el disc més recent, Aathma, amb el videoclip del primer tema, Prison Skin. Una producció d’animació que està concebuda i executada íntegrament a Andorra, amb la part artística signada per la il·lustradora Carol Garrido i l’animació per l’estudi Dead Flag.