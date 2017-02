Cromlecs: el misteri del cercle

La vall del Madriu, el Goleró al Cadí o el Planell de Sant Genís (Rialp) formen part de l’allargada línia que recorre els Pirineus, del País Basc a la Cerdanya, on van apareixent els cromlecs (o si més no ho semblen), misterioses formacions megalítiques prehistòriques.

Andorra, tota la comarca de l’Alt Urgell, fins a la Cerdanya, formaria part d’aquest doble eix que recorre els Pirineus pel nord i pel sud on l’ull de l’arqueòleg detecta les encara desconegudes formacions, de difícil datació, tot i que previsiblement s’han de situar entre final de l’edat del bronze i principi de la del ferro. Els cromlecs funeraris pirinencs apareixerien a partir de l’edat del bronze final coincidint amb l’arribada al nord d’Europa d’una nova moda: la incineració. S’abandonen aleshores el sepulcres col·lectius, com per exemple els dòlmens, habituals de les fases anteriors.

Entre els últims a aparèixer en ter­res