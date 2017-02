Records de pedra i de fusta

Emma Regada (Andorra la Vella, 1993) és un d’aquells joves talents que ha tingut la sort que algú cregui en ell: una galerista de Sant Sadurní d’Anoia li ofereix l’oportunitat de presentar la seva primera exposició individual d’escultura. A partir del dia 24.

A Vincles: records i anhels la jove artista plàstica mostrarà els treballs amb pedra, fusta i ferro, que són el punt de partida de la seva trajectòria artística. Una bona oportunitat –exposarà a la galeria Paqui Delgado– que somriu a una dona optimista i que percep un món d’oportunitats al seu voltant: acaba de tornar a instal·lar-se a Andorra, enllestida l’etapa formativa, i creu que hi ha opcions, només s’ha de lluitar per elles. Aquesta, la d’una individual ja oferta amb a penes 23 anys, n’és una; però acaba de participar en la mostra aixecada per La Xar­ranca a La