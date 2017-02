MoraBanc preveu que Casa Vicens obri al públic a la tardor i que aculli 150.000 visitants a l'any

Actualitzada 07/02/2017 a les 17:40

Després que el 19 de setembre de l'any passat s'obtingués la llicència d'obres definitiva, MoraBanc està acabant de completar la restauració de Casa Vicens, un edifici d'Antoni Gaudí situat al carrer Carolines de Barcelona que van adquirir el 2014. La voluntat és que aquesta casa pugui acollir la visita de 150.000 persones a l'any.



En aquest immoble es podrà veure l'obra que va suposar el primer edifici important que va dur a terme l'arquitecte, el preludi de l'obra i el llenguatge de Gaudí. Així, l'exposició permanent girarà al voltant de tres eixos: la història de la casa, la Casa Vicens dins l'obra de Gaudí i l'immoble en el seu context. A banda, es pretén que l'edifici pugui acollir exposicions temporals i altres manifestacions culturals, tal com ha explicat la representant de MoraBanc a Casa Vicens, Mercedes Mora.



El cost de la restauració ha estat d'uns quatre milions d'euros i encara es treballa per definir el preu de l'entrada, si bé es vol que sigui un espai que sigui visitat per molt poques persones alhora, unes 50, i que la majoria dels tiquets es puguin aconseguir a través d'Intenet, tal com ha explicat el director de Casa Vicens, Joan Abellà.