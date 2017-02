L'Acadèmia del cine, als llimbs

Els impulsors de l’entitat mantenen l’acte de presentació de divendres, amb cinc-cents convidats

El Centre de Congressos de la capital serà escenari divendres, com estava previst, de la presentació de l’Acadèmia del Cine del Principat d’Andorra (ACPA), però no una posada de llarg, com estava inicialment previst, sinó una presentació del projecte: de moment, l’entitat romandrà als llimbs, fins que el ministeri de Cultura doni el vistiplau per enllestir els tràmits d’inscripció en el registre d’associacions. Cosa que Josep Pozo, impulsor i president de l’ens per crear, troba com a mínim estranya: “que el ministeri hagi d’aprovar el dret a associar-nos els professionals d’un sector, no ho veig clar”.

Però així estan les coses