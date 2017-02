Rechi està 'on fire'

Joan Anton Rechi sembla pletòric: anit va estrenar una ‘Madama Butterfly’ a la Deutsche Oper am Rhein, a Duisburg, que aquest estiu es representarà al prestigiós Festival de Peralada. També a l’estiu estrena ‘Il trovatore’, al Liceu, que va ser la seva escola.

Divendres a la tarda, el director d’escena andor­rà volava cap a Alemanya, en la vigília de l’estrena de la producció de l’obra de Giacomo Puccini per a la Deutsche Oper am Rhein (companyia que comparteixen les ciutats de Düsseldorf i Duisburg). Un muntatge on Rechi ha treballat, segons va explicar en la presentació del muntatge, “per impressionar i encongir l’estómac”. Després de l’estrena i temporada a Duisburg, l’espera un estiu de luxe, com un dels plats contundents del festival gironí i amb un repartiment que estarà encapçalat per la soprano albanesa Ermonella Jaho (Cio-Cio-San), el tenor nord-americà Bryan Hymel (Pinkerton),