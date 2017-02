La biblioteca pública de Govern posa de nou en marxa el concurs al voltant dels Oscar

El servei de videoteca de la biblioteca pública del Govern d’Andorra posa en marxa una nova edició del concurs dels Oscar, al voltant dels premis de l’Acadèmia de Hollywood. Per participar-hi només cal omplir la butlleta tipus travessa que els interessats a participar-hi trobaran a l’entrada de la biblioteca i en què es pot triar un guanyador entre les pel·lícules que opten a diferents categories: millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu, millor pel·lícula d’animació, millor guió adaptat, millor banda sonora i millor curtmetratge de ficció. S’accepta una butlleta per persona lliurada a la biblioteca o rebuda per correu