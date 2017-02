“Mantens l'essència encara que la vida et passi per sobre”

La banda malaguenya actua demà al Prat del Roure, presentan el disc 'Nuevo ciclo'

Chambao torna a trepitjar un escenari del país, el del Prat del Roure escaldenc (demà, a les 21.30 hores), vuit anys i mig després del concert que va oferir a l’Estadi Comunal. En aquesta ocasió, la banda malaguenya que encapçala Lamari (María del Mar Rodríguez Carnero) comparteix escenari amb Antonio Lizana.



Chambao segueix sonant Chambao. Però com es veu quinze anys després? Què ha canviat a la seva música, en vostè?

La pròpia essència es manté encara que la vida et passi per sobre. Canviar, no he canviat, només he sumat algunes vivències.



El nou disc es diu ‘Nuevo ciclo’. És un ‘reset’?