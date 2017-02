Cultura dubta sobre l'Acadèmia del cinema i Pozo persisteix a crear-la

El ministeri considera que l’ens hauria de tenir un funcionament similar a l’Sdadv. L’impulsor de la idea insisteix que no pot ser un organisme políticament controlat

Els impulsors de l’Acadèmia del cine, encapçalats pel director i productor d’origen lleidatà Josep Pozo, han rebut un gerro d’aigua freda: el ministeri de Cultura els va remetre una carta on adverteix que no pot emetre l’informe final –la certificació necessària per acabar el procés d’inscripció al registre d’associacions– abans del proper dia 10, data marcada per a la gala de presentació de l’Acadèmia. Una manera, interpreta Pozo, de retirar-los un suport que fins ara els havien expressat, segons ell, en diferents ocasions i tant verbalment com per escrit. El cineasta considera que “ens assisteix la llei” i, tot i

#3 ciutadana

(02/02/17 20:50)



#2 joker

(02/02/17 14:59)



#1 batman

(02/02/17 12:03)