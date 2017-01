Un Madriu explosiu

‘Madriu 8.8’, que signen Jaume Riba i Àlex Tena, presenta una vall que és “una explosió de granet”, una vall sovint poètica, austera i sorprenent.

És el percentatge que la vall del Madriu-Perafita-Claror ocupa al territori nacional: el 8,8 per cent, pel qual els dos fotògrafs s’han enfilat durant anys, escodrinyant cada racó, buscant-li cada perspectiva insòlita, cada detall, els que ara presenten en aquesta mostra que aposta per la imatge austera, amb la nuesa del blanc i negre.

El cel té un protagonisme destacat en aquest grapat de fotografies (unes quaranta). “És que una foto sense cel no val res”, dictamina Riba, que ha buscat el moment en què els cels semblen esfilagarsats per les formacions granítiques del Madriu. Tena, per la seva banda, va