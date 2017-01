Augmenta un 50% la partida per a subvencions culturals

Govern ha obert la convocatòria per a les ajudes del 2017

Actualitzada 25/01/2017 a les 18:51

El Govern ha aprovat avui l’obertura d’una nova convocatòria per concedir les subvencions culturals per al 2017, amb l’objectiu d’ajudar les entitats culturals, les empreses i les persones que desitgin portar a terme projectes o activitats en el seu àmbit d’actuació. La partida pressupostària prevista per a les subvencions del 2017 és de 150.000 euros, que representa un creixement de gairebé el 50% en relació amb anys anteriors, segons ha explicat l'executiu en un comunicat



Les bases que es publiquen en aquesta convocatòria són un instrument que "garanteix el principi d’objectivitat, concurrència i publicitat del procés per a la concessió de subvencions", segons que han explicat. D’altra banda, fixen els mecanismes que permeten al Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística, que gestiona les sol·licituds, conèixer la destinació correcta dels fons públics.



Les bases per al 2017 s’agrupen per modalitats per a cada àmbit i estableixen els criteris de valoració i avaluació per a l’atorgament de subvencions per a projectes artístics d'arts escèniques i música, d'arts plàstiques i visuals, per a activitats literàries i projectes editorials, per a projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional i per a la promoció exterior dels artistes andorrans.



Per a cada una de les bases s’estableixen les diverses modalitats que poden ser objecte de subvenció, les incompatibilitats, els destinataris, la quantia i despesa subvencionable, la documentació que s’ha d’annexar a la sol·licitud, els criteris de valoració, el procediment de concessió i tramitació, el procediment de resolució i notificació, el procediment de pagament, el procediment de justificació de les despeses per part del beneficiari i les obligacions de les persones beneficiàries.



El termini d’admissió de sol·licituds acaba el dia 24 de febrer del 2017, a les 14.30 hores.