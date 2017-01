“Tots estem molt contents de ser amics de Sergi Mas”, deia Àngels Mach; i tots eren molta gent: el Teatre Comunal estava anit ple de gom a gom per veure el documental sobre Sergi Mas. L’artista-artesà vist per un altre Mas, el seu net, Hèctor.

Ui! Però quines coses em preguntes! És com si em preguntessis si sóc verge!” Mas-net va tenir l’oportunitat de seguir i resseguir i preguntar i repreguntar al padrí; però sense salvar-se de la seva punxant ironia. La pregunta que el feia exclamar-se, però, no era qualsevol: l’interrogava sobre les seves creences. Vint-i-cinc minuts de documental –produït per la Societat Andorrana de Ciències (SAC), amb ajut del ministeri de Cultura– per resumir no sols les infinites hores de gravació, sinó l’ampla vida del creador. Una projecció a la qual es va donar cita el qui és qui de la cultura. Fins