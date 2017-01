Museus afirma haver avisat del fi de la gratuïtat a Casa de la Vall

El ministeri argumenta que volen evitar les “aglomeracions” de visites

L’àrea de Museus i Monuments considera que es va donar temps als touroperadors que porten turistes a Casa de la Vall per incloure el preu de l’entrada en les seves programacions, un cop es va començar a cobrar, a principis d’any. Respon així a les queixes del sector, que es considera perjudicat en no ser informat amb temps d’incloure els preus als paquets ja venuts.

Des de Museus argumenten que “l’elevat volum de visites generades pels operadors turístics, com a causa principal, tot i que no l’única, ocasionava dificultats de programació per aglomeracions i repercutia en la qualitat de la visita”.